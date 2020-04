Coronavirus : les SDF malades seront accueillis dans un centre spécialisé à Falicon sur les hauteurs de Nice

Les services de l'Etat et les associations s'organisent pour accueillir les populations précaires et sans domiciles fixes qui pourraient contracter le coronavirus. Un centre d'hébergement spécialisé vient d'être aménagé à Falicon avec 18 places disponibles.

Dans les Alpes Maritimes, la préfecture n'a pas détecté pour le moment de cas positifs chez les SDF, qu'ils vivent dans la rue ou dans des hébergements collectifs, cette population est suivie de près par les acteurs sociaux. Jérémy Crunchant est directeur général de la protection civile, il explique que ses équipes ont "l'habitude de travailler auprès des personnes défavorisées. Les maraudes se poursuivent dans les rues. Nous avons assisté l'ouverture de lieux d'accueil à Menton, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-mer depuis le début de la crise sanitaire et nous prenons la température des personnes régulièrement, on fait respecter les mesures barrière, de distanciation sociale."

Un centre de vacances transformé

A Nice, un site a donc été identifié pour accueillir les hommes et les femmes sans abris qui seraient testés positifs au covid-19 mais dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation. Les Bouches-du-Rhône, le Var, et le Vaucluse sont en train d'équiper eux aussi des centres du même type. Les publics démunis y seront orientés sur décision médicale et seront assistés par des travailleurs sociaux et bénévoles associatifs.

"Ce n'est pas un hôpital bis" précise Hervé Demai, directeur départemental de la cohésion sociale, c'est un centre où "seront prises en charges des personnes qui présentent des symptômes sans gravité, qui peuvent être isolées dans des chambres". Ce lieu est un centre de vacances de la CMCAS (la Caisse mutuelle complémentaire d’action sociale des Électriciens et Gaziers des Alpes-Maritimes) que le gestionnaire accepte de mettre à disposition des personnes démunies, situé sur les hauteurs de Nice, route du Mont Chauve.

L'Etat qui finance ce dispositif confie sa gestion à l'opérateur social ALC. Des travailleurs sociaux seront épaulés par des bénévoles de la Protection civile et de la Croix Rouge française, une quinzaine de personnes seraient mobilisables, jour et nuit. Une équipe de soignants hygiénistes du CHU de Nice les ont formés. Le site est prêt à fonctionner. Le site sera surveillé 7 jours sur 7, 24 heures/24 avec un agent de sécurité.

18 chambres individuelles disponibles

Les SDF testés positifs au Covid-19 seraient transportés dans ce centre par une ambulance de la Croix Rouge ou de la protection civile. "Ils seront confinés dans une chambre individuelle avec une douche, ils pourront se reposer, des repas leur seront servis en chambre" détailleDamien Do Santos, vice-président de la Croix Rouge française dans les Alpes-Maritimes. "Il y a un vestiaire pour que les bénévoles et les soignants se changent, ils sont équipés de masques FFP2, de sur-blouse, sur-chaussures, gants etc."

Les bénévoles de la protection civile seront au nombre de dix, "ils vérifieront que les mesures barrière seront respectées, peuvent prendre la température, assister l'équipe du CHU, infirmier ou soignant qui sera en charge du suivi médical des personnes hébergées" ajoute Jérémy Crunchant, directeur général de la protection civile. Au moindre doute si l'état de santé d'une personne s’aggrave, le Samu sera prévenu. L'Etat a par ailleurs pré-réservé dans le département près de 400 places dans des hôtels pour les publics fragiles, "de nouveaux lieux d'accueil pourraient ouvrir s'il faut monter en puissance" affirme Hervé Demai.

Accompagner les SDF

A Cannes, en complément du site municipal habituel du Foyer Lycklama, un deuxième centre d’accueil des SDF a ouvert : au rez-de-chaussée du Palais des Festivals et des Congrès, mis à disposition du Centre Communal d’Action Sociale, de nuit comme de jour, avec des lits, un service de repas, des douches, le tout en respectant toutes les distances et exigences sanitaires requises.

A Nice et Menton deux gymnases ont aussi été ouverts récemment dédiés à l'accueil des sans domicile fixe en raison du coronavirus

La Région Paca a de son côté ouvert certains Centres de Ressources, d’Expertise et de Performances Sportives (CREPS) aux personnes SDF.