Coronavirus : les services de l'Etat réduisent l'accueil au public en Creuse

Plus question de pousser la porte de plusieurs services de l'Etat en Creuse. L'accueil du public est suspendu voir modifié pour respecter les consignes sanitaires et limiter les rassemblements de personnes en un même lieu.

Depuis le 17 mars, certaines administrations n'accueillent plus de public en Creuse, d'autres demandent aux usagers de limiter leur déplacement. La liste est à retrouver ici.

Le commissariat de Guéret

Il reste ouvert 24h sur 24. Néanmoins, il est recommandé de se déplacer au commissariat que si cela est indispensable et de privilégier les démarches en ligne par l'intermédiaire des téléservices pour déposer une pré-plainte ou effectuer un signalement (violences sexuelles ou sexistes, contenu ou comportement illicite sur internet, fraude à la carte bancaire, escroquerie). En cas d'urgence, il faut toujours composer le 17.

La gendarmerie

Toutes les brigades du département restent ouvertes aux horaires habituels. Il est néanmoins conseillé de privilégier la correspondance par mails ou téléphone. La brigade numérique répond aux questions non urgentes 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur les réseaux sociaux ou sur le site www. gendarmerie.intérieur.gouv.fr

La préfecture et la sous-préfecture d'Aubusson

L’accueil du public à Guéret comme à Aubusson est suspendu. Pour les urgences, il faut contacter le standard au 05 55 51 59 00 du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h ou envoyé un message à l’adresse mail prefecture@creuse.gouv.fr .

Pour toute question liée à l’épidémie de coronavirus (autre que médicale), un standard renforcé est mis à disposition du public 05 55 51 57 60 de 8h30 à 17h30.

L'accueil physique du public au guichet du bureau des étrangers est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Les demandes de renseignements sont à effectuer de préférence par mail à l'adresse suivante : pref-etrangers@creuse.gouv.fr ou en téléphonant au standard au 05 55 51 59 00, les appels seront redirigés vers les agents présents. La durée de validité des documents suivants qui arriveraient à échéance à compter du 16 mars 2020, sera automatiquement prolongée de 3 mois

visas de long séjour

titres de séjour, qu’elle qu’en soit la nature, à l’exception des titres de séjour spéciaux délivrés aupersonnel diplomatique et consulaire étranger

autorisations provisoires de séjour

attestations de demande d’asile

récépissé de demande de titre de séjour

Cependant, il est déconseillé aux étrangers porteurs d’un titre expiré bénéficiant de la présente prolongation de sortir du territoire national.

Les services de la DIRECCTE

L’Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est fermée au public. Mais les services fonctionnent et la prise de rendez-vous est possible pour des cas spécifiques, particuliers ou urgents. Un bureau au rez-de-chaussée du bâtiment est affecté à cet usage.

L’UD DIRECCTE est joignable au 05 87 50 44 00 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les services de l'éducation nationale

Le service d’accueil de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale est désormais fermé au public. Le standard reste ouvert au 05 87 86 61 23 aux horaires habituels.

Le Centre d'Information et d'Orientation assure une permanence téléphonique tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 05 87 86 61 60 pour les élèves du second degré.