Coronavirus : "les services de renseignement doivent aider à anticiper les crises à venir"

Les services de renseignement mondiaux n'ont pas échoué à voir venir le coronavirus mais ils ont été ignorés par les gouvernements. Il faut dire que ça n’est pas leur mission principale. Mais avec la pandémie liée au Covid-19, il faut repenser leur implication sur les enjeux sanitaires. Paul Charon en est convaincu. Il est responsable du programme " Renseignement et Anticipation" à l’IRSEM, l’Institut de recherche stratégiques de l’école militaire.

Son service vient de réaliser une note de synthèse dans laquelle il préconise que les services de renseignement interviennent dans la gestion des crises sanitaires, en amont, pendant et après la crise. "On sait que les chinois ont caché la gravité de l’épidémie, si on avait eu des sources capables de nous informer de ce qui se passait réellement on aurait pu réagir plus vite" précise ce directeur adjoint à l'IRSEM passé par les services de renseignement.

"Les services de renseignement doivent jouer un rôle dans la lutte contre les épidémies" selon Paul Charon, responsable du programme "Renseignement et Anticipation" à l’IRSEM. Copier

Des sources dans les hôpitaux

"Ces services ne peuvent pas se substituer à un service sanitaire, aux médecins, mais ils peuvent jouer un rôle de soutien", poursuit Paul Charon. D’où l’importance du renseignement humain qui peut permettre le recrutement et l’orientation de sources spécialisées dans les domaines épidémiologiques et médicaux à l’étranger, capables de faire remonter du renseignement d’alerte. On pourrait imaginer des "sources dans des établissements hospitaliers qui pourraient remonter l’information et nous permettre de mieux anticiper la crise" raconte cet ancien officier de renseignement.

En période de crise sanitaire, les services de renseignement pourraient "aider au traçage d’individus malades, à acquérir des matériels pour surveiller le développement du virus" poursuit ce chercheur de l’Irsem.

En Israël par exemple, le gouvernement a autorisé en mars le service de sécurité intérieure, le Shin Beth, à collecter des données personnelles de citoyens via leur téléphone portable afin de l'aider à lutter contre le virus. Une mesure qui a été contestée au départ par des défenseurs des droits civils. La Cour suprême avait exigé la mise en place d'un contrôle parlementaire pour autoriser ou non la poursuite de la surveillance numérique. La commission parlementaire israélienne a finalement donné son feu vert mais pour une période d'un mois seulement.

Le Mossad a aidé à l’obtention de matériel médical (masques, kits de test, etc.) de manière clandestine et le Shabak (service de renseignement intérieur) a contribué à analyser les données cellulaires des smartphones pour cartographier les mouvements des personnes contaminées.

La CIA et le MI6, le service de renseignements extérieurs du Royaume-Uni, ont aidé à la collecte de renseignements sur le nombre exact de personnes contaminées en Chine et sur l’origine précise du Covid-19.

La question de l’anticipation n’est pas suffisamment traitée

Depuis longtemps, dans quelques pays dans le monde, les services de renseignement surveillent le risque sanitaire. Mais d'une manière générale, les informations remontées ne sont pas toujours exploitées. Selon le professeur Robert Blendon, de l’université de Harvard, "les responsables politiques élus rechignent à mobiliser d'importants budgets pour une menace hypothétique". Pour Alain Chouet, ancien haut responsable des services extérieurs français (DGSE), "des épidémies, on en a une en moyenne tous les 5 ans, ça aurait dû être une préoccupation des autorités politiques françaises".

"Les services de renseignement doivent avoir un rôle dans l’analyse de la crise, dans les capacités à améliorer l’anticipation des crises à venir" reconnaît Paul Charon de l’IRSEM. Selon lui, la crise que nous traversons "doit nous interroger sur ces questions d’anticipation qui ne sont pas suffisamment traitées en France ».

L’anticipation, un domaine de recherche lancé en France

En 2019, un colloque "Penser l’anticipation" avait déjà eu lieu en France.

Dès septembre prochain, l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole Militaire à Paris va lancer un domaine de recherche pendant un an consacré au "Renseignement, à l’anticipation et aux menaces hybrides". Des recherches que va diriger Paul Charon. L’idée est d’aller partout dans le monde pour voir comment les autres pays travaillent sur l’anticipation, et ainsi permettre aux politiques de donner les moyens aux services de renseignement de s’orienter sur ces nouveaux enjeux.