Le maire de la Ville a pris cet arrêté pour lutter contre le non respect des règles du confinement édictées par le gouvernement d'Edouard Philippe. Le montant de toutes les amendes sera reversé aux hôpitaux de Toulon, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19.

Coronavirus : les sorties à plus de 10 mètres du domicile interdites à Sanary

Ferdinand Bernhard, le maire de Sanary-sur-Mer, serre la vis. Ce vendredi, il a décidé d'interdire aux habitants de sortir à plus de 10 mètres de leur domicile. Cet arrêté pris ce vendredi doit entrer en vigueur dès lundi prochain, le 30 mars. "Il n'y a pas d'autres solutions", explique le premier magistrat de Sanary-sur-Mer à France Bleu Provence.

Si l'élu explique que le confinement est respecté par "99% de la population", le 1% restant "a toujours de bonnes raisons pour quitter son domicile." L'élu a donc souhaité aller plus loin que la mesure annoncée lundi par le Premier ministre : toute ballade ou activité physique ne peut durer plus d'une heure et doit se faire dans un périmètre de 1 km autour du domicile.

"Cette mesure gouvernementale n'est absolument pas respectée dans ma commune. Une petite minorité de gens a toujours une bonne raison pour justifier ses sorties. Quand ce n'est pas pour aller promener son chien, c'est pour aller faire du jogging... Bref, ça ne peut plus durer. Tout le monde doit respecter le confinement, pas pour faire plaisir au maire, mais pour aider les soignants - Fredinand Bernhard, maire de Sanary-sur-Mer

Les amendes reversés aux hôpitaux

D'ailleurs, pour aider le monde de la santé dans cette lutte contre le Covid-19, Ferdinand Bernhard l'assure : "Le montant de toutes les verbalisations dressées par les policiers municipaux sera reversé aux hôpitaux de Toulon." Cette initiative sera votée lors du prochain conseil municipal, "lorsqu'il pourra se réunir", détaille le maire de Sanary-sur-Mer.

Cette restriction de la circulation des habitants intervient après un autre arrêté pris en début de semaine par Ferdinand Bernhard. Ce dernier a interdit à ses administrés d'acheter plus d'une baguette de pain dans les boulangeries.