Les sportifs s'engagent pour Évreux et contre le Covid-19. Le footballeur Mathieu Bodmer recueille des dons auprès de ses amis et lance une cagnotte "Unis pour Évreux" pour aider les soignants et les habitants de sa ville natale.

Coronavirus : les sportifs solidaires et "unis pour Évreux" autour de Mathieu Bodmer

Joueurs et joueuses de foot, basket, rugby, ils ont répondu présents, "ils ont tous dit oui, très rapidement" se réjouit Mathieu Bodmer à l'initiative du projet "Unis pour Évreux" qui a reçu le soutien de la Ville d'Évreux. " Ils ont tous fait un don, directement à l'AJM pour que cela puisse servir très rapidement aux différentes associations sur le terrain" poursuit le milieu de terrain de l'Amiens SC. 30000 euros ont déjà été récoltés et l'association des jeunes de la Madeleine va aiguiller les dons vers les associations :

Il y a beaucoup de besoins dans les hôpitaux et aussi sur le terrain - Mathieu Bodmer

Le footballeur professionnel se désole en évoquant "ces familles qui sont en très grande difficulté, qui ont terminé le mois de mars avec difficulté et début avril, c'est pas mieux et la fin du mois risque d'être terrible pour certains". L'entraîneur adjoint de l'équipe féminine du PSG, Bernard Mendy, l'ami d'enfance de Mathieu Bodmer, avec qui il a fait les quatre cents coups dans le quartier de la Madeleine enchérit "parfois les situations sont très précaires, il y a des familles avec des petits appartements, des gens qui ne travaillent pas, et là, avec le confinement, c'est très compliqué".

Le Secours populaire a déjà reçu un virement et d'autres associations, comme Manches retroussées et Solidarité citoyenne vont recevoir de l'argent "elles vont chez les gens, leur amènent des repas ou des courses" précise Mathieu Bodmer, qui réaffirme dans un entretien à actufoot.com qu'il finira sa carrière à Évreux.

Les soignants seront aussi aidés "on est en train de recenser les besoins des hôpitaux et des cliniques d'Évreux" indique Mathieu Bodmer, "on verra ce qu'on peut leur acheter rapidement". Une solidarité à laquelle a répondu Émilie Gomis, arrivée à Évreux à l'âge de trois ans. "J'aime ma ville" dit la basketteuse qui profite de sa notoriété pour relayer l'information auprès de ses 21000 "followers" sur son compte Twitter.

LA BELLE INITIATIVE : les sportifs solidaires contre le Covid-19. Reportage de Laurent Philippot Copier

Un tirage au sort pour gagner des maillots ou des équipements de sport

Si les sportifs font des dons, tout le monde peut participer, avec une cagnotte en ligne "Unis pour Évreux". Chaque tranche de dix euros donne droit à un ticket pour le tirage au sort d'une tombola. Joseph Mendes, l'international né à Évreux a, par exemple, acheté pour 1000 euros de billets de tombola.

Les lots à gagner sont à la hauteur : des maillots de footballeurs dont ceux de Lionel Messi, Neymar, Hatem Ben Arfa, Ousmane Dembelé, Franck Ribery, Moussa Sissoko, (portés et dédicacés !), Mathieu Bodmer ou du Caennais Alexis Beka Beka), de footballeuses (Marie-Antoinette Katoto, celui de l'ancienne gardienne de l'équipe de France Bérangère Sapowicz, née à Verneuil-sur-Avre) mais aussi de basket, avec le maillot de Tony Parker ou d’Émilie Gomis "c'est un maillot qui compte énormément pour moi, c'était en 2014, on avait gagné contre les Américaines à Courbertin" se souvient l'ancienne joueuse de l'équipe de France. Le rugbyman Fernandez Correa offre son maillot d'Agen. Vous pourrez aussi repartir, avec une tenue complète de Évreux Football Club 27 ou des places pour le festival Rock in Évreux, s'il a lieu.

La cagnotte "Unis pour Évreux" est en ligne jusqu'au dimanche 26 avril minuit.