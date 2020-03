Coronavirus : les syndicats de policiers lancent le mot d'ordre "pas de masque, pas de contrôle"

L’ensemble des syndicats de police lancent un avertissement « solennel » au ministère de l’intérieur : équipez les agents de terrain de masques, ou il n’y aura plus de contrôles.

Depuis la mise en place du confinement, les policiers sont en première ligne pour contrôler et éventuellement verbaliser. Mais selon Fabrice Danel, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police dans les Hauts-de-France, ces contrôles s’effectuent sans protection : "on est en contact direct avec la population. Nous exigeons des masques pour nous protéger, mais aussi pour protéger les personnes que nous contrôlons. On nous retire le peu de masques qu'on a pour les donner aux soignants. C'est normal que le personnel soignant soit protégé, mais nous, on n'a rien".

Notre vie est mise en danger

Ils menacent donc de ne plus effectuer ces contrôles pour faire respecter le confinement : "ce n'est pas une menace, c'est ce qu'on va mettre en application", corrige Fabrice Danel, "on estime que notre vie est mise en danger, parce que le Covid-19 tue. Donc nous pouvons mettre en place notre droit de retrait".