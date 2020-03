Coronavirus : les téléphones surchauffent à la police nationale des Bouches-du-Rhône

Les oreilles sifflent dans les commissariats. À cause de la pandémie de coronavirus, le nombre d'appels explose au 17. Il a même doublé ces derniers jours. Ce mardi par exemple, les policiers des Bouches-du-Rhône ont reçu plus de 2.000 appels.

La moitié de ces appels portait sur des questions liées au Covid-19. Le Major Arnaud Louis, le responsable de la communication de la police nationale du département, lance donc cet appel sur France Bleu Provence : "les policiers ne sont pas des médecins".

On nous demande des renseignements sur des pharmacies. On a des gens qui ont des questions d'ordre médical. On a de nombreuses questions qui ne concernent pas le "17 police secours" - le Major Arnaud Louis, responsable de la communication de la police nationale des Bouches-du-Rhône.