Coronavirus : les tests sérologiques des Niçois serviront à une étude nationale sur le Covid-19

Les Niçois appelés aux tests. Depuis ce mecredi, il est possible de se faire dépister via les fameux tests sérologiques qui recherchent des anti-corps contre le virus dans le sang. La ville de Nice a mis en place trois sites de dépistage au Palais Nikaïa, au Parc des Expositions et au Théâtre de Verdure.

Le test consiste à faire une prise de sang réalisée par des infirmières du CHU de Nice et les Laboratoires Eurofins et Cerballiance. Les Niçois peuvent se faire dépister dés l'âge de 3 ans. "30.000 Niçois se sont déjà inscrits via la plateforme en ligne" se réjouit d'emblée le maire, Christian Estrosi, invité de France Bleu Azur Matin ce jeudi 11 juin.

"Nous espérons un quart des Niçois dépisté" - Christian Estrosi

Le maire de Nice espère une mobilisation des Niçois. Ces tests sont anonymes, les résultats sont connus en 48 heures et envoyés via un portail informatique aux patients et médecins. Mais si les participants le souhaitent, ils peuvent participer à une vaste étude contre le Covid. Les résultats collectés anonymement permettront d'en savoir plus sur le Coronavirus, d'établir aussi une cartographie du virus à Nice.

Ecoutez le maire de Nice Christian Estrosi Copier

Une étude unique en France

La Ville de Nice espère ainsi faire avancer la recherche. Elle est la seule en France à lancer une campagne de si grande ampleur. Mais qu'en sera t'il du coût ? "Les tests coûteront 400.000 euros" annonce le maire de Nice, à charge du contribuable.

Pour s'inscrire :

sur internet depistagecovid19.nice.fr

par téléphone 04 97 13 56 00 (du lundi au vendredi de 9h à 19h).