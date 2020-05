Coronavirus : les tests sérologiques remboursés sur ordonnance dès la semaine prochaine

Pour lutter plus efficacement contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement veut dépister massivement. Olivier Véran l'a annoncé ce mardi 19 mai 2020, les tests sérologiques seront remboursés dès le début de semaine prochaine pour les soignants et les personnes symptomatiques.

Une "arme diagnostique supplémentaire" dans la lutte contre le coronavirus. Olivier Véran l'a annoncé ce mardi 19 mai 2020, les tests sérologiques vont être remboursés dès le début de semaine prochaine. D'abord prévue pour les soignants, la mesure concernera tous ceux qui auront une ordonnance.

Priorité aux soignants

Réalisés par prise de sang, ils permettent de détecter la présence d'anticorps et de savoir si vous avez eu le Covid-19. Jusqu'à présent, le remboursement ne concernait que les tests PCR, pour savoir si vous êtes contaminé à l'instant T. Le diagnostic sérologique sera donc remboursé, lui aussi.

Les soignants seront prioritaires pour la prescription de tests sérologiques, qu'ils travaillent à l'hôpital, en Ehpad, en établissement médico-social ou en ville. Les personnels des structures d'hébergement d'urgence sont aussi concernés.

Test remboursé pour les personnes symptomatiques

Toutes les personnes qui ont des symptômes peuvent aussi se faire tester, et sont vivement incitées à le faire. Si vous avez des difficultés respiratoires, de la fièvre, de la toux, ou encore une perte de goût ou d'odorat, vous pouvez demander une ordonnance.

Pareil si vous avez été en contact avec une personne contaminée ou si vous êtes une personne fragile.

Les médecins restent prudents

Médecins et autorités sanitaires alertent tout de même : tous les tests ne sont pas 100% fiables, il peut y avoir des faux positifs. Un arrêté ministériel doit être publié cette semaine pour encadrer le remboursement des diagnostics sérologiques et établir une liste de tests remboursés.

Ce qui inquiète plus encore, c'est la fausse impression d'immunité suscitée par ces tests. On n'a pour l'instant aucune certitude qu'en développant des anticorps contre le virus on soit immunisé. Dans ce cas, certains pourraient baisser leur garde et oublier les mesures barrières.

L'objectif pour le gouvernement, c'est surtout de mieux cibler les zones les plus touchées en France, pour endiguer la propagation du virus.