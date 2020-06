Coronavirus : les thés dansants restent confinés dans la Sarthe

Alors que le pays se déconfine, les thés dansants et autres bals sont toujours à l’arrêt. Les amateurs de danse de salon craignent de ne pas retrouver les parquets avant un certain temps.

Le coronavirus donne le blues aux thés dansants. Habituellement, une centaine de ces bals sont organisés chaque année en Sarthe mais cela fait bientôt trois mois que l’accordéon de Patrick Caron et son orchestre ne font plus danser personne. "Toutes mes dates sont annulées pour l'instant et je ne sais pas du tout quand nous pourrons reprendre", regrette le musicien.

Les thés dansants à l'arrêt

Malgré le déconfinement, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits jusqu'au 22 juin. Un crève-cœur pour les amateurs de danse de salon comme Annick : "pas de thé dansant, c'est des contacts en moins avec le monde extérieur et nos amis qu'on retrouvait sur place. C'était une habitude, on a dû trouver d'autres occupations", regrette cette Sarthoise de 67 ans qui avait l'habitude d'aller au bal deux fois par semaine avec son mari avant la crise du Covid-19.

"La danse de salon, ce n'est pas un loisir qui peut se pratiquer en étant éloignés les uns des autres"

Pourtant Annick s’imagine mal reprendre le tango. Les bals rassemblent plusieurs centaines de participants, souvent âgés : un public particulièrement fragile face au virus. "Cela serait plaisant d'y retourner, mais il y a trop de risques. Quand vous dansez, hormis pour les danses en lignes, vous êtes face à votre partenaire. Ce n'est pas un loisir qui peut se pratiquer en étant éloignés les uns des autres. Le tango, la valse, le paso doble ou les marches... tout se fait en couple. Il va falloir trouver d'autres danses", s'exclame la retraitée.

Les orchestres en difficultés financières

Pour l’accordéoniste Patrick Caron qui joue dans les bals de la région depuis 45 ans, cette situation est difficile à vivre, notamment financièrement. "C'est un coup de massue, c'est notre métier et on ne peut plus l'exercer. Forcément, avec l'arrêt des thés dansants, mes revenus ne sont plus les mêmes", s'inquiète cet intermittent du spectacle qui survit grâce aux allocations chômage. "Je me pose beaucoup de questions. Quand les bals vont-ils reprendre et dans quelles conditions? Et les danseurs seront-ils aux rendez-vous? Pour certains la danse, c''est comme une thérapie, d'autres auront peur d'attraper le virus"

La vigilance sera de mise pour Annick et son mari. Le couple ne compte pas retourner au bal avant la rentrée. D’ailleurs, le thé dansant prévu en septembre dans leur commune, à Spay (Sarthe), a déjà été annulé.