Coronavirus : les Tourangeaux réagissent à l'application du couvre-feu

Comment les Tourangeaux réagissent-ils à l'annonce du couvre- feu? C'est la déception qui domine chez les lycéens et étudiants, et plutôt la compréhension chez les autres passants rencontrés dans le centre commercial L'Heure Tranquille à Tours.

On ne va pas pouvoir aller boire des verres, et Halloween, ben oui Halloween, comment on va faire? -un groupe de lycéennes et lycéens