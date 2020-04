Coronavirus : les touristes ne sont pas les bienvenus en Bretagne pendant les vacances de Pâques !

"Puis-je venir en vacances dans la région à Pâques ?", depuis quelques jours, les gendarmes du Morbihan reçoivent de plus en plus d'appels de ce type et à chaque fois la réponse est la même : "NON !"

Vous ruineriez notre effort collectif - Edouard Philippe

Le Premier ministre appelle au civisme et nous demande de respecter les règles du confinement. "_Il ne doit y avoir aucun départ en vacances_dans les jours qui viennent. Vous propageriez le virus et vous ruineriez notre effort collectif depuis près de trois semaines" explique Édouard Philippe sur son compte Twitter.

Des contrôles renforcés

Édouard Philippe a prévenu "il y aura des contrôles." En Bretagne, les gendarmes renforcent les contrôles sur les routes depuis quelques jours déjà. Avec les vacances scolaires des Parisiens qui commencent officiellement ce vendredi soir, la police de Saint-Malo annonce elle aussi renforcer ses contrôles sur les routes et aux abords de la ville.

La Préfecture du Finistère, elle aussi, prévient que les service de la Police et de Gendarmerie du département seront mobilisés "pour effectuer des contrôles pendant toute la durée des vacances en France."