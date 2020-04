Coronavirus : les trois principales annonces de François Bonneau, président de la région Centre-Val-de-Loire

Alors que la crise sanitaire due au coronavirus dure en France depuis plusieurs semaines, le président de la région Centre-Val-de-Loire, François Bonneau, a tenu, ce vendredi 10 avril, une conférence de presse sur les mesures prises par la région pour faire face cette crise.

Commande de masques pour les entreprises de la région

Tout d’abord, François Bonneau a annoncé que la région commande dès maintenant près de 2 millions de masques supplémentaires. Cette nouvelle commande s’ajoute aux 2 millions de masques acheté la semaine dernière avec l'aide des collectivités territoriales.

Mais cette fois ces masques FFP1, acheté 80 centimes l'unité, ne seront pas payés par la région mais par les 1750 entreprises qui en ont fait la demande. La région ne fait que passer la commande.

Ouverture d'une nouvelle plateforme en ligne

Autre mesure annoncée par le président de la région, la création d’ici le début de la semaine prochaine d’une plateforme d’entraide sur internet. Le principe est simple : permettre aux entreprises qui le souhaitent de proposer leur aide et leurs services sur une plateforme dédiée.

Cette plateforme devrait être hébergée sur le site Dev'up, à partir de mardi prochain pour permettre de centraliser les élans d'entraide et de solidarité à l'échelle régionale. "De nombreux élans de solidarité nous sont parvenus depuis le début de la crise, nous avons pensé qu'il était judicieux de créer une plateforme, en complément de celle mise en place pour les producteurs, le plus vite possible." comme l'explique François Bonneau.

Ce dispositif viendrait compléter la plateforme de vente en ligne de produits frais des producteurs de la région, créée la semaine dernière.

Maintenir les efforts engagés

Enfin, François Bonneau a rappelé la volonté de la région de soutenir tous les secteurs de l’économie durement touchés par la crise sanitaire, en maintenant [le président de la région avait fait une série d'annonce le 12 mars dernier] mais aussi en accentuant ses aides financières : "dans cette crise qui dure, la région doit maintenir les efforts engagés ces dernières semaines pour permettre à toutes les entreprises de s'en sortir."

Parmi les mesures : le maintien des subventions pour les associations culturelles et sportives, le report des échéances de remboursement des prêts engagés auprès de la région (ce report représente 2,6 millions d'euros pour la région) ou encore l’augmentation du fonds de prévention à 2 millions d’euros pour aider les petites entreprises régionales.

Evidemment tout cela a un coût, depuis le début de la crise, la région Centre-Val-de-Loire dit avoir engagé plus de 46 millions d’euros pour soutenir l’économie et aider les soignants.