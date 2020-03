Coronavirus : les ultras du TFC lancent une cagnotte pour le personnel hospitalier de Toulouse

Les Indians Tolosa, supporters du TFC, ont lancé une cagnotte au profit des hôpitaux de Rangueil et Purpan à Toulouse. Plus de 2.000 euros ont été récoltés en moins d'une journée.

Ils sont privés de match au Stadium en ce moment mais les Indians Tolosa affichent en grand leur soutien aux personnels hospitaliers mobilisés par la crise du coronavirus. Ils ont lancé une cagnotte en ligne.

"C'est le match de l'année qui se déroule"

L'initiative vient des ultras du TFC. Plus de 2.000 euros ont été récoltés en moins de 24 heures.

"On est au chômage technique étant donné qu'il n'y a pas de match et qu'on ne peut même pas se retrouver entre nous. On s'est dit, il y a des gens qui sont en première ligne face à ce qu'il se passe on s'est demandé comment on pouvait les aider. Le but c'est d'acheter du café, des gouters pour que les personnels soignants les retrouvent dans leur salle de pause. On veut apporter un peu de réconfort pendant leur dure journée, leur faire plaisir pendant qu'ils luttent contre ce virus", explique Alexandre Roux, président des Indians.

Le communiqué des Indians

"Actuellement, c'est le match de l'année qui se déroule. Pour cette rencontre bien plus importante que les autres ce n'est pas depuis le virage Brice que s'organise notre soutien mais depuis chez nous. Nous lançons cette cagnotte en ligne afin de financer l'achat de café, jus de fruit, gâteaux, biscuits, etc... Tout ce qui pourra être acheté grâce à cette cagnotte sera remis aux CHU de Purpan et de Rangueil pour que les personnels hospitaliers en disposent dans leurs salles de pause.

Nous ne pouvons malheureusement pas leur offrir plus de matériel médical dont ils auraient besoin, alors offrons leur au moins ce qui leur permettra de gagner du temps qu'ils ne perdront pas devant des distributeurs. Pour ceux qui sauvent de très nombreuses vies, Toulouse se doit d'être solidaire", expliquent les Ultras dans un communiqué.

La cagnotte est disponible ici.

