Coronavirus : les ventes de paquets de farine s'envolent

Depuis le début du confinement en France, les ventes de paquets de farine explosent. Selon l'Association nationale des industries agroalimentaires, elles ont plus que doublé la semaine dernière.

Dans certains de nos supermarchés, on le voit bien, les rayons de farine sont quasiment vides. Après les pâtes, le papier toilette ou les œufs, cela devient une denrée rare. Selon l'Association nationale des industries agroalimentaires (Ania), les ventes ont plus que doublé la semaine dernière en France, par rapport à la même semaine l'an passé : + 147% de paquets de farine vendus. La semaine précédente, elles avaient même triplé (+ 229%).

Et il n'y a pas qu'en France que l'on se rue sur la farine pour confectionner pains, gâteaux et crêpes. Chez nos voisins de Grand-Bretagne, les ventes ont explosé : il se vend outre-Manche quatre millions de paquets par semaine. Même chose en Italie où les achats ont grimpé de 80% au début du confinement.

Pourquoi les rayons sont-ils vides ?

Selon Stéphane Dahmani, chef économiste de l'Association des industries agroalimentaires, la première motivation des consommateurs relève de "la précaution" : "les ménages veulent limiter leurs sorties et réduire la fréquence d'achats extérieurs, y compris en boulangerie". De plus, la farine est un aliment qui se conserve longtemps.

En France, la farine en paquet représente seulement 5 à 6% du marché de la farine et plus de la moitié de ces sachets sont importés. Ils viennent d'Allemagne et d'Italie notamment. Selon les professionnels du secteur, des problèmes logistiques, liés au ralentissement de l'activité industrielle depuis le début de l'épidémie de coronavirus, expliquent les difficultés de réapprovisionnement.

Dans les quelques entreprises qui continuent de fabriquer de la farine en France, les salariés travaillent désormais "en trois-huit, y compris le samedi", souligne Jean-François Loiseau, président du syndicat de la meunerie française et de la coopérative Axéréal.

Les boulangeries souffrent

Mais, dans le même temps, les ventes de farine aux boulangers sont en baisse. Elles ont reculé de 30% environ en France, depuis trois semaines. Il faut dire que de nombreuses boulangeries ont dû fermer leurs portes ou réduire leur activité. Beaucoup de Français ont également décidé de faire leur propre pain, à la maison.

Cette semaine, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a invité chacun d'entre nous "à acheter son pain en boulangerie" malgré les mesures de confinement. Selon lui, "le pain est cuit à haute température, ce qui élimine le Covid-19".