Coronavirus : les visites reprennent dans les EHPAD de la Ville du Mans

C'est un soulagement pour les résidents et leurs proches : à partir de ce vendredi 24 avril 2020, les visites pour les résidents des Ehpad du CCAS de la Ville du Mans, Joliot-Curie et Jean Jaurès, seront à nouveau autorisées annonce la mairie dans un communiqué. Elles seront "encadrées de toutes les précautions indispensables [...] afin de continuer à protéger l’établissement du covid-19 ".

Des visites très encadrées

Il sera possible de "renouer un contact visuel" entre des résidents et leurs proches, dans une salle dédiée accessible directement de l’extérieur, et derrière une protection en plexiglas. Ces visites, limitées à deux personnes par résident et à vingt minutes, seront "organisées uniquement sur rendez-vous pris auprès du standard de chaque site".

Les visiteurs seront accueillis "après avoir attesté ne pas présenter de symptômes du covid-19, s’être engagés à respecter les consignes et les gestes barrières, et avoir été équipés de masques".

"Parallèlement", poursuit le communiqué, "les deux structures poursuivent leurs actions afin de favoriser les liens entre les résidents et leurs familles via les supports numériques, et de produire le meilleur accompagnement pour chacun dans cette période difficile".