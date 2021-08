Coronavirus : visites restreintes à l'hôpital d'Uzès après la découverte d'un cluster

Les visites sont restreintes à l'hôpital d'Uzès (Gard) jusqu'au 30 août en raison d'un foyer de contamination au Covid-19. Le plan blanc a été déclenché. Une campagne de dépistage des patients et des personnels est organisée.

"Malgré les efforts mis en place depuis plusieurs mois et une mobilisation sans faille des professionnels, le centre hospitalier d'Uzès est touché par un cluster au sein des services du secteur sanitaire", écrit le directeur de l'hôpital. Face à cette situation, le plan blanc a été déclenché au sein de l'hôpital. La direction a également pris la décision de restreindre les visites jusqu'au 30 août. Plusieurs cas positifs au coronavirus étant avérés au sein de l'hôpital, des campagnes de dépistage sont lancées et concernent l'ensemble des patients et des personnels. Les résultats seront connus dans les prochains jours.

Les visites au cas par cas

Concernant les restrictions de visites, les médecins responsables des services accorderont au cas par cas les visites des familles pour les patients hospitalisés en soins palliatifs. Même chose pour les patients dont l'état de santé relève d'une situation exceptionnelle.

Concernant les Ehpad sous la responsabilité du centre hospitalier d'Uzès, le pass sanitaire doit être présenté avant toutes les visites, y compris celles en extérieur dans l'enceinte de l'établissement.