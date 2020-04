Les pistes cyclables restent fermées dans le Bas-Rhin pour la promenade, mais les berges, les voies vertes et les sentiers de randonnée sont à nouveau ouverts. Décision de la Préfecture après une réunion avec les maires du département. Le cas de certains marchés sera à nouveau examiné.

Coronavirus : les voies vertes, berges et sentiers de randonnée à nouveau ouverts dans le Bas-Rhin

Les élus et la préfète du Bas Rhin préparent le déconfinement. Plusieurs groupes de travail ont été créés dans le département alsacien le mardi 21 avril. Le cas des pistes cyclables a été évoqué par les maires et Josiane Chevalier. Elles restent fermées pour les déplacements d'agrément, il est toutefois permis de les emprunter pour les déplacements utilitaires.

L'accès aux voies vertes, aux sentiers de randonnée et aux berges est à nouveau ouvert, dans le cadre des déplacements autorisés en période de confinement. Le recueillement dans les cimetières est possible en conformité avec les règles de distanciation sociale.

Vers la réouverture de certaines déchetteries

La réouverture de certaines déchetteries, notamment pour les déchets verts, doit être examinée dans les jours à venir. Quant aux marchés alimentaires, la préfète annonce que certaines demandes de réouverture seront étudiées à nouveau "afin de s'assurer de la bonne application de la doctrine nationale à l'échelle départementale". Pour l'instant, 21 marchés seulement sont ouverts dans le Bas-Rhin. La Préfecture rappelle la règle : une dérogation n'est accordée "qu'en cas de rupture d'approvisionnement de proximité, et uniquement si l'organisation du marché permet d'assurer le respect des gestes barrières et de distanciation sociale." En prévision de l'allègement des mesures de confinement le 11 mai, les maires et la Préfecture commencent à travailler sur un protocole qui permettra la réouverture des marchés en respectant des conditions sanitaires strictes.