Coronavirus : les zoos pourront rouvrir à partir du 19 mai, les parcs d'attractions à partir du 9 juin

Les parents pouvoir bientôt emmener leurs enfants profiter des zoos. Le secrétaire d'État en charge du Tourisme, Jean-Baptise Lemoyne, a confirmé ce jeudi 6 mai sur RMC, la réouverture des parcs à thème le 19 mai. Cette réouverture sera partielle, car seules les activités de plein air, telles que "les zoos avec quelques espaces comme les aquariums", pourront reprendre dans une dizaine de jours. Une autorisation qui permet ainsi à l'Océanopolis de Brest d'annoncer sa réouverture dès le 21 mai.

Si l'on pourra ainsi se rendre dans un parc animalier, pour monter dans un manège, il faudra être un peu plus patient. Les attractions "au sens juridique du terme" ne seront accessibles qu'à partir du 9 juin, en même temps que les fêtes foraines.

L'incompréhension des professionnels du secteur

Cette distinction faite par le ministère ne convient pas aux professionnels du secteur. "On ne comprend pas", regrette la Compagnie des Alpes, notamment propriétaire du Parc Astérix. Elle dit ne pas voir "quelle est la distinction entre parc à thème et parc d'attraction".

Une fois ces parcs rouverts, ils pourront accueillir jusqu'à 5.000 visiteurs, et ce quelle que soit leur superficie. Une limite jugée inadéquate par les syndicats qui réclament plutôt jauge de 4 m² par personne en extérieur. Pour le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels, "les sites de loisirs ne peuvent et ne doivent pas être assimilés aux grands "événements ponctuels (matchs, tournois, festivals, concerts, etc.)". Le SNELAC est par ailleurs vent debout contre la proposition d'instaurer un pass sanitaire. Il qualifie cette proposition d'"injustifiée", "car nos visiteurs sont majoritairement composés de familles, de jeunes et d’enfants. Leur imposer un pass consisterait à les discriminer et à les inciter à aller se faire vacciner, dans la limite des doses disponibles pour le faire et alors qu’ils ne seraient pas prioritaires", juge-t-il dans un communiqué de presse.

Les aides seront maintenues

En parallèle de ces réouvertures progressives, le gouvernement maintient ses aides au secteur du tourisme. Elles s'élèvent pour l'heure à 28 milliards d'euros, "ça a été de l'activité partielle, des prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité", précise Jean-Baptiste Lemoyne.

"L'État continuera d'être là", Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État en charge du Tourisme

Le secrétaire d'État assure que le gouvernement est en train de travailler pour "calibrer les dispositifs pour la reprise pour les mois de juin, de juillet, d'août". Il le promet, il ne s'agira pas "d'un coup d'un seul d'arrêter tout cela et que ces entreprises fassent faillite".