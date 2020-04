Coronavirus : lettre ouverte d'élus RN à Carole Delga pour "sauver la bouvine"

La bouvine n'est pas épargnée ces dernières semaines. Les manadiers étaient déjà, avant l'épidémie de coronavirus, confrontés à de graves soucis d'assurances. Déjà fragilisée économiquement, la bouvine, qui rassemble l'ensemble des traditions et des pratiques sportives de la tauromachie camarguaise, doit maintenant composer avec le Covid-19.

Les conseillers régionaux du Rassemblement national en appellent ce mercredi à un soutien financiers exceptionnel. Ils viennent d'envoyer une lettre ouverte à Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

"Les élus RN du Gard et de l’Hérault vous demandent un soutien spécifique en faveur des professionnels de la bouvine." (Groupe RN au Conseil régional)

Les élus RN rappellent qu'ils ont soutenu, le 3 avril dernier, en commission permanente, le plan économique d’urgence régionale. "Dans ce plan d’urgence, précisent-ils, un secteur d’activité important n’est pas nommé : celui de la bouvine. Or, dans le Gard et l’Hérault notamment, cette activité est essentielle à la vie de nos villes et villages. Aujourd’hui, la saison taurine est déjà tronquée, voire menacée si la crise se prolonge. Beaucoup d’animations taurines de rue sont aussi annulées pour avril, mai et probablement pour une grande partie de l’été. "

"Il ne faudrait pas que la crise du Covid-19 mette le coup de grâce à ce secteur d’activité et à nos manades, déjà en très grande difficulté."

Les élus RN proposent ainsi l’ajout d’une 23e mesure au premier plan régional d’urgence sanitaire, économique et solidaire. Elle serait "entièrement dédiée à la bouvine", sur le modèle de la mesure n°18 à destination des secteurs de la pêche et portuaire, avec la création d’un "fonds de solidarité bouvine".