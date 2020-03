Les librairies en temps de confinement : dans le Tarn on tente les livres à la boucherie

View this post on Instagram

⚠️ MISE À JOUR ⚠️ Bonne nouvelle pour nos amis Gaillacois et Graulhetois dès cette après-midi !❤ Vous pouvez toujours nous contacter ici : librairie.attitude@gmail.com Ou à ce numéro : 06.47.71.67.87 Toujours à votre service, Votre @librairieattitude