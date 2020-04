Coronavirus : Louis XIV ne viendra pas cet été à Perpignan

L'exposition, consacrée aux grands portraitistes des XVII et XVIIIè siècle, prévue à partir du 21 juin au musée Rigaud de Perpignan est reportée à l'été 2021.

Ce devait être l'exposition de l'année dans les Pyrénées-Orientales : l'exposition Perpignan Versailles le portrait en majesté, prévue du 21 juin au 20 octobre au musée Rigaud, est reportée à l'été 2021.

L'immense portrait (2m76 par 1m94) de Louis XIV, symbole de la monarchie absolue dans tous les livres d'Histoire et signé en 1701 du peintre perpignanais Hyacinthe Rigaud, restera donc ces prochains mois dans l’établissement public de Versailles.

"Cette exposition est très particulière car les œuvres proviennent des musées de Versailles et du Louvre mais plusieurs dizaines d'autres doivent nous être prêtées par des particuliers et certains vivent à l'étranger. Dans le contexte actuel, sans connaître la date de réouverture des musées, ça semble impossible" explique-t-on à la mairie de Perpignan. "Sans compter que les conservateurs de l'exposition, tous les deux parisiens, n'ont pas pu achever leur travail en raison de la brutale fermeture des bibliothèques." Le musée Rigaud de Perpignan devait aussi recevoir des portraits signés François de Troy et Nicolas de Largillierre.