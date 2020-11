Coronavirus : les enseignants rassemblés à Laval pour dénoncer les conditions sanitaires à l'école

Les enseignants mayennais étaient appelés à la "grève sanitaire" ce mardi 10 novembre. Cinq syndicats dénoncent le manque de mesures efficaces pour prévenir l'épidémie de coronavirus dans les établissements scolaires. Une soixantaine d'enseignants, personnels et représentants syndicaux se sont rassemblées à 10 heures place du 11-Novembre à Laval.

Une mobilisation en demi-teinte

Le mouvement reste peu suivi dans l'ensemble du département, même si la mobilisation est forte dans certains établissements. Au collège d'Evron, l'ensemble de la vie scolaire est fermée aujourd'hui : la CPE et les six encadrants sont en grève aujourd'hui, pour rappeler que les personnels qui accompagnent les professeurs sont aussi en première ligne.

"Comment surveiller les toilettes, la cour et s'assurer que les élèves respectent les gestes barrières, quand on n'est que six assistants d'éducation dans un collège de près de 400 élèves ?", s'interroge Séverine Bruno, CPE au collège d'Evron. "Aujourd'hui, ils font tous grève et c'est assez exceptionnel dans notre établissement."