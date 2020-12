Coronavirus : manifestations ce mardi en France pour dénoncer la fermeture des lieux de culture

Les professionnels de la culture et du spectacle sont appelés à manifester ce mardi dans plusieurs villes de France pour demander la réouverture des cinémas, théâtres et musées. Le 10 décembre, le Premier ministre a annoncé leur fermeture au moins jusqu'au 7 janvier.

La culture est "sacrifiée", "en danger" : c'est ce qu'on peut lire sur le communiqué de presse co-signé par la CGT Spectacle. Le syndicat appelle à manifester ce mardi dans plusieurs villes françaises pour réclamer la réouverture des cinémas, théâtres et musées. Le 10 décembre dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une prolongation de la fermeture des lieux de culture au moins jusqu'au 7 janvier.

Et cette décision a provoqué "un élan de colère et d'incompréhension de toute la profession", est-il indiqué dans le communiqué. La CGT Spectacle estime qu'il n'y a eu "aucune concertation comme le recommande le conseil scientifique lui-même, aucune prise en compte des protocoles sanitaires très stricts mis en place dans les lieux de spectacle et de cinéma, ou consacrés aux arts visuels, aucune prise en compte de la mobilisation et du travail des équipes artistiques et des lieux qui ont œuvré sans relâche pour être au rendez-vous".

Dénoncer la "politique du yoyo du gouvernement"

Selon le syndicat, les lieux de culture "ne sont pas traités équitablement avec les lieux de culte, aux conditions pourtant équivalentes en termes d’espace et d’accueil du public". La CGT estime que la ministre de la Culture "a été dépêchée pour éteindre l’incendie en annonçant 35 millions euros d’aides, un montant qui ne couvre pas l’ensemble des dégâts". Elle demande à ce que toutes les structures soient soutenues de la même manière.

Un rassemblement est prévu à 12h place de la Bastille à Paris. Des manifestations se tiendront aussi à Nantes, Bordeaux, Lyon, Nice ou encore Marseille et Strasbourg.

De leur côté, les acteurs Jacques Weber, Audrey Bonnet et François Morel ont appelé à protester, toujours ce mardi, devant le Théâtre de l'Atelier (à Montmartre) à 18h30 pour exprimer leur "dégoût" et leur "colère" face aux décisions du gouvernement. "Nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous ne sommes pas des agitateurs. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas inconscients", indique un communiqué du théâtre, dénonçant "un profond mépris à l'égard du secteur culturel et artistique tant nous atteignons une apogée en matière d'incohérence".

Des recours vont être déposés

Dans le même temps, syndicats et artistes s'apprêtent à saisir le Conseil d'Etat, via un "référé liberté", une procédure d'urgence, comme ont pu le faire ces dernières semaines les professionnels de la restauration ou bien le secteur du ski. Un appel à soutenir ce recours a été relayé par plusieurs centaines de directeurs et directrices de théâtres et compagnies à travers la France.

La Fédération nationale des cinémas français (FNCF) a décidé elle ce lundi de préparer son propre recours, en parallèle, auquel devraient se joindre d'autres professionnels du 7e art. Elle espère être reçue rapidement par le ministère.