Coronavirus : marchés, vente directe, où trouver un producteur champardennais près de chez vous ?

Pas toujours facile de trouver un marché ouvert ou trouver des produits locaux pendant le confinement. Marchés, AMAP, distributeurs automatiques, points de vente à la ferme, les producteurs de la Marne et des Ardennes s’organisent. Notamment avec l'aide des Chambres d'agriculture, qui tentent d'aider les exploitants à trouver des débouchés.

Dans la Marne, une vingtaine de marchés autorisés sur dérogation

Dans la Marne, certaines communes ont décidé de conserver leur marché, via une dérogation préfectorale et en appliquant des mesures pour respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. C’est le cas par exemple à Châlons-en-Champagne où le marché couvert les mercredis, samedis et dimanches, de 7 h à 12 h 30. Une vingtaine de producteurs locaux sont présents et proposent également un service de livraison gratuit à domicile, via le site achetezchalons.fr

A Epernay, les marchés sont également maintenus les mercredis et les samedis, avec des mesures des régulations et d'accès à la halle Saint-Thibault. Pas plus d'une quarantaine de visiteurs à la fois. Là aussi, les commerçants et producteurs proposent des formules pour commander ou pour des livraisons à domicile.

Notez que la Cueillette d'Aulnay-sur-Marne propose également des drives, pour venir récupérer des produits après avoir passé commande au préalable. Le Panier fermier livre également sur commande dans plusieurs endroits du département.

A Reims, pas de retour des marchés avant le 11 mai

À Reims, tous les marchés sont fermés depuis le début du confinement et vont le rester, car aucune demande de dérogation n'est envisagée par la municipalité au moins jusqu’au 11 mai, malgré l’incitation de Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture à rouvrir les marchés en France. Mais la ville de Reims recense sur son site les artisans et producteurs habituellement présents sur les marchés rémois et qui vous proposent des services de livraison à domicile ou de vente directe.

Sur son site, la Chambre d'agriculture de la Marne propose une carte pour trouver les producteurs locaux les plus proches de chez vous. Elle recense les marchés, les AMAP, les ventes directes à la ferme, les distributeurs automatiques, ou encore les magasins de producteurs par exemple. La fréquentation du site de la Chambre a d'ailleurs augmenté de 40 % depuis le début du confinement.

Accédez à la carte interactive ici

Des marchés itinérants à Vitry-le-François

A Vitry-le-François, la municipalité a mis en place des sortes de marchés ambulants. Deux commerces -produits laitiers, fruits et légumes, viande- se déplacent dans 9 secteurs de la commune et vendent leurs produits au pied des immeubles. Une initiative qui permet notamment aux personnes à mobilité réduite, de faire leurs courses plus facilement.

Ardennes : circuits courts et mini marchés

Dans les Ardennes, plus d'une douzaine de marchés sont autorisés pendant le confinement. C'est notamment le cas à Vouziers, Rethel, Hautes-Rivières, Maubert-Fontaine, Carignan, Raucourt-et-Flaba, Rocroi, Fumay, Juniville, Rocquigny, ou encore Vivier-au-Court. Il s’agit de marchés de petite taille, de moins de 10 étals, avec des consignes strictes à respecter, comme une distance d’au moins 5 mètres entre chaque étal.

A Charleville-Mézières, les marchés sont fermés jusqu'à nouvel ordre mais la ville a mis en place une liste pour vous aider à trouver les producteurs en circuit-court et les commerces locaux.

A Sedan, le marché couvert est fermé depuis le 25 mars. Mais si vous avez besoin de vous faire livrer vos courses à Charleville-Mézières ou à Sedan, Made in Ardennes vous met en relation avec les commerçants et producteurs locaux pendant le confinement, grâce à son application mobile.

Pour faciliter les choses, le Conseil départemental des Ardennes a également lancé la plateforme numérique mescoursesenardennes.fr. Elle doit permettre de "faciliter les achats de première nécessité auprès de commerçants, artisans et producteurs locaux, proches de chez vous", précise le Conseil départemental. Plus d'une vingtaine de producteurs et commerçants vous proposent leurs produits. Commande en ligne et retrait sur place.

Autre source d'information pour trouver des produits en circuit-court, la carte mise en place par la Chambre d'agriculture des Ardennes. Elle propose un recensement des ventes à la ferme, magasins de producteurs, distributeurs automatiques, et autres drives fermiers, pour vous aider à trouver fruits et légumes, viandes, volailles, oeufs, épiceries et autres boissons ardennaises.

La carte à retrouver ici.