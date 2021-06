Coronavirus : masque ou pas en extérieur à Montpellier, les habitants s'y perdent

Le masque ne disparaît pas totalement en extérieur dans l'Hérault. Il reste obligatoire dans les lieux de promiscuité et de forte affluence comme la place de la Comédie à Montpellier les vendredis et samedis après-midi. La décision de la préfecture n'est pas encore connue de tous.

Le masque ne tombe pas totalement en extérieur dans le département de l'Hérault. Le préfet maintient l'obligation de le porter dans les situations de rassemblement (manifestations, près des écoles, des arrêts de bus ou tram) et de forte affluence. Plusieurs communes touristiques sont concernées. Il faudra sortir avec son masque sur le nez et la bouche à Saint-Guilhem-le-Désert l'après-midi, sur le littoral l'obligation cible les soirées. À Montpellier, le masque reste obligatoire dans l'Ecusson, sur la place de la Comédie et aux abords du centre commercial Polygone uniquement le vendredi et samedi de 14 heures à 19 heures.

Le réflexe a été adopté rapidement par les Montpelliérains dès qu'ils sortent des magasins du Polygone. Le bout de tissu ou plastique est immédiatement retiré pour se diriger vers la Comédie. "Un pur bonheur", réagit Francis. Sauf qu'il ne peut pas puisqu'il faut garder le masque devant le Polygone : "un peu de liberté quoi, c'est absurde. Il faut qu'on nous lâche maintenant avec ce virus".

Où porter et quand porter le masque en extérieur ?

Le préfet de l'Hérault a détaillé les endroits et moments de la journée où il faut porter le masque en extérieur.