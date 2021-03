Coronavirus : Matinale spéciale confinement national sur France Bleu Poitou

Matinale spéciale ce jeudi 1er avril sur France Bleu Poitou après les annonces d'Emmanuel Macron. Enseignants, médecins et commerçants de la Vienne et des Deux-Sèvres sont en direct et l'antenne est ouverte aux auditeurs.