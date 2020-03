Coronavirus : matinale spéciale sur France Bleu Gascogne ce vendredi

Après l'allocution d'Emmanuel Macron ce jeudi soir, et l'annonce de la fermeture des crèches et des établissements scolaires à partir de lundi, suivez la matinale spéciale de France Bleu Gascogne à partir de 6h ce vendredi.

Les crèches et établissements scolaires seront fermés à partir de lundi.

Le président de la République a annoncé ce jeudi soir la fermeture des écoles, lycées, université ainsi que des crèches à partir de lundi. Alors que tous les Français sont priés de limiter leurs déplacements au strict nécessaire, les personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes fragiles ou handicapées sont invitées à rester chez elles. Pour vivre ce moment, France Bleu Gascogne vous accompagne et consacre son antenne à l'impact de ces mesures dans les Landes ce vendredi à partir de 6h.

Écoutez la matinale spéciale de France Bleu Gascogne à partir de 6h