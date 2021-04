Coronavirus : Messe de Pâques maintenue mais chamboulée à Nancy

Contrairement à l'année dernière, cette année, les fidèles peuvent se rendre à l'église pour célébrer les fêtes de Pâques. Les édifices religieux de Nancy accueillent du public dans le respect d'un protocole sanitaire.

Gel hydroalcoolique de rigueur avant de "communier" © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Messe aménagée

Avec la pandémie, la fête connaît quelques ajustements cette année. Habituellement la messe de la "vigile pascale" a lieu le samedi soir. Cette année elle est décalée à 6H30 du matin à l'Eglise Saint-Pierre de Nancy en raison du couvre-feu. A l'intérieur de l'église, les chaises sont espacées, chaque personne doit se laver les mains à l'entrée et avant de prendre l'hostie et le port du masque est évidemment obligatoire. "On aimerait bien ne pas avoir de masque et s'embrasser pour se souhaiter la fête mais on ne le fera pas, on se salue et puis voilà" commente en souriant le père Jacques Bonbardier, curé de l'église Saint-Pierre à Nancy.

"Pâques c'est le centre de l'année"

C'est un soulagement pour de nombreux croyants car Pâques, qui célèbre la résurrection du Christ, est l'une des fêtes les plus importantes de l'année dans la religion chrétienne. "C'est le centre de l'année. C'est notre grande fête" explique le curé. "On est très heureux que ça puisse se produire" se réjouit Marie-Renée, fidèle de la paroisse. Pâques est également le moment où les adultes se font baptiser. Cette année les "catéchumènes" sont 28, de 16 à 64 ans dans le diocèse de Nancy.