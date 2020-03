Coronavirus : Mesures sanitaires dans les grandes surfaces de la Métropole d'Orléans

A l’heure du confinement, les grandes enseignes alimentaires s’organisent. Les supermarchés et hypermarchés de la Métropole d’Orléans ont pris des mesures sanitaires supplémentaires.

Dans la plupart des supermarchés et hypermarchés de la Métropole d 'Orléans, le flux de clients est désormais régulé à l'extérieur des magasins. Une mesure prise par les directions après le rush de ces dernières 24 heures et l’affolement de certains consommateurs. Au Auchan de Saint-Jean-de-Braye, situé prés de la pointe Saint-Loup, les clients étaient encore nombreux ce mardi 17 mars à venir remplier leur caddie. Dans la queue, la distance de sécurité de un mètre n’est pas forcément respectée, en attendant de rentrer dix par dix, en fonction du nombre de clients déjà présents dans le magasin.

Caddies désinfectés

A l’entrée du magasin, les poignets de chaque caddie sont désinfectées par un agent de sécurité et un employé du magasin, équipés avec une lingette et du produit. A l’intérieur, caissières et caissiers sont maintenant séparés des clients par deux plaques de plexiglas d’1m80 sur 2 mètres. Elles ont été installées dans la nuit de lundi à mardi. Le personnel du magasin est aussi équipé de gants. Des messages sonores pour respecter les distances entre consommateurs sont diffusés régulièrement.

Des rayons réapprovisionnés la nuit

Avant même l’annonce, lundi soir au 20 heures des journaux télévisés, des nouvelles mesures de confinement par le président de la République, le magasin de Saint-Jean-de-Braye a été littéralement pillé dans la journée, plus de pâtes, de farine, de conserves, plus de viande. Depuis il a été ré achalandé a indiqué son directeur à France Bleu Orléans, "les fournisseurs livrent normalement" nous a-t-il précisé. Il n'y a donc pas d’inquiétude à avoir et pour réapprovisionner les rayons, une partie des employés travaille désormais de nuit à partir de 3 heures du matin.

Des mesures similaires ont été mises en place également dans les magasins de l'enseigne Leclerc nous a indiqué Jean-Pierre Gonthier le directeur de l’hypermarché de Fleury les aubrais.