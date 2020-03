Coronavirus : Michel Barnier, ancien ministre et député de la Savoie, est positif

Les annonces de contaminations s'enchaînent sur les réseaux sociaux, notamment en provenance de personnalités publiques. La dernière en date : celle de Michel Barnier. Michel Barnier a été notamment ministre, député de la Savoie, président du conseil général et organisateur des JO d'Albertville. Il annonce ce jeudi matin être positif au coronavirus. Il le fait dans une vidéo publiée sur Twitter.

Il appelle à la "solidarité"

Celui qui est également connu pour être le négociateur en chef du Brexit auprès de la Commission Européenne se dit en bonne santé. "Je me trouve aussi bien que possible. Je voudrais dire un mot de solidarité et de soutien aux familles touchées mais aussi un mot de reconnaissance et de respect auprès du personnel soignant. Chacun a un rôle à jouer pour gagner cette guerre contre le virus. Chacun chez soi, chacun pour tous."