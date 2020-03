Coronavirus : mobilisée dans un EHPAD, la capitaine du XV de France Gaëlle Hermet veut "aider un maximum"

Le rugby prend une grande place dans sa vie mais il n'y a pas que ça. La troisième ligne et capitaine du XV de France (et du Stade Toulousain) Gaëlle travaille dans un EHPAD à Cadours (Haute-Garonne). Des établissements sous haute surveillance en pleine épidémie de coronavirus. Dans l'Hérault, cinq personnes sont décédés dans un EHPAD.

Gaëlle Hermet : "On essaie de prendre soin de tout le monde"

Habituellement, Gaëlle Hermet partage son temps entre son contrat de la FFR et cet EHPAD de Cadours. Elle s'est organisée avec son employeur au niveau de l'emploi du temps, pour que ça colle avec le planning rugby. Là, le rugby est mis de côté en ce moment.

Elle est en première ligne pour prendre soin des plus fragiles : "Il y a bien sûr beaucoup de précaution pour protéger nos aînés et le personnel soignant. Tout le monde a conscience de ce qui se passe, on en parle tous. Il faut respecter toutes les consignes données par le gouvernement. On essaie de prendre soin de tout le monde, c'est l'objectif."

Elle se tient prête s'il faut se mobiliser encore plus dans les jours qui viennent (deux décès dûs au Covid-19 pour le moment dans le département) : "On attend de voir comment ça va évoluer. J'attends de voir s'il va y avoir des besoins. Je suis disponible, comme tous les soignants je pense."

"Que tout le monde se protège"

_"On a envie de donner un coup demain, aider un maximum en fonction des besoins et des demandes_. Comme on n'a plus de rugby, l'objectif c'est d'aider au maximum pour ce qu'il se passe à l'heure actuelle. Nous sommes plusieurs internationales dans ce cas. On communique entre nous pour savoir comment ça évolue ailleurs. C'est au jour le jour. Le rugby ce n'est plus trop la priorité. Il faut prendre soin de ses proches. Que tout le monde soit bien, que tout le monde se protège. Après on pourra revenir sur le sportif", ajoute Gaëlle Hermet.

D'autres joueuses du Stade Toulousain travaillent dans le médical ou la paramédical. C'est le cas de Camille Boudaud, Camille Cabalou ou encore Amandine Loubet.