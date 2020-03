Coronavirus : Moins de tramway, clubs fermés, événements annulés...l'Hérault au ralenti à partir de lundi

Le pays se barricade face à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Les établissements d'enseignement sont fermés à partir de lundi, et les rassemblements de plus de cent personnes sont annulés. Des mesures supplémentaires sont prises par les municipalités pour limiter la propagation.

Trafic réduit pour les transports en commun

À Montpellier, le maire Philippe Saurel a par exemple décidé de réduire la fréquence des transports en commun. Tramways et bus circuleront sur le rythme des vacances scolaires, c'est à dire moins nombreux aux heures de pointe. La mesure ne risque pas d'augmenter le nombre de passagers par rame, assure Christian Fina, le directeur général des services à la mairie de Montpellier.

"Collèges, lycées et universités sont fermées. Donc on aura pas les publics habituellement concernées en heures de pointe, donc on peut se permettre de passer en régime scolaire, explique-t-il, analyses à l'appui. On revoit les fréquences sur les pointes pour passer en régime de vacances scolaires et on s'adaptera en fonction du besoin. Après, on a une disposition définie, moins de cent personnes dans un lieu d'accueil, les transports publics en font partie. Mais on ne peut pas compter le nombre de voyageurs, ça sera à chacun de prendre ses responsabilités en connaissance de la situation nationale".

Les lieux de rassemblement fermés

Les clubs pour personnes âgées stoppent leurs activités à Béziers et Montpellier. Les maisons de quartiers et la maison de la vie associative de Béziers sont fermées également.

Piscines et médiathèques limiteront les accès à seulement cent personnes à Montpellier. À Balaruc, Marseillan, Frontignan et Sète, elles seront fermées. Les conservatoires de musique ferment leurs portes. 

À Béziers, tous les spectacles sont annulés. À Montpellier, La ZAT est repoussée au mois d'octobre, pour l'heure en revanche, la comédie du livre est maintenue.

Services publics à distance

Dans l'ensemble du département, la CAF ferme une partie de ses locaux au public : seuls ceux de Montpellier-Celleneuve e et de Béziers-de Gaulle seront accessibles. Et la police demande d'éviter de se rendre dans les commissariats, et de privilégier les pré-dépôts de plainte, en ligne.

Mais dans certains lieux, privés, mais qui génèrent un fort passage, impossible de contrôler les entrées et les sorties : c'est le cas notamment des centres commerciaux.