Coronavirus : Montpellier passe en alerte maximale à compter de mardi matin

Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le Prefet de l'Hérault annonce le passage en alerte maximale de 38 communes de l' Hérault, les 31 de la Métropole de Montpellier, Saint-Gély-du-Fesc, Saint- Clément-de-Rivière, Teyran, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Mauguio et Montarnaud. Le passage en alerte maximale prend effet à compter de mardi 13 octobre à 0H00.

La décision a été prise " Compte tenu la confirmation de la dégradation sanitaire qui se traduit par une forte hausse des cas de contamination par la covid-19 ainsi que du nombre des hospitalisations."

L'hérault est le département qui compte le plus de malades hospitalisés en Occitanie

Le dernier bulletin de l'agence régionale de santé en date de vendredi octobre faisait état d'une augmentation du nombre d'admissions dans un établissement hospitalier de l' Hérault de malades atteints d’une forme grave du covid 19 (157 et 47 en réanimation). L'autre indicateur qui montre une forte circulation du virus est le " taux d'incidence", le nombre de nouveaux cas en forte hausse chez les plus de 65 ans .(207/100 000 habitants)

Le Préfet renforce les mesures sanitaires

La première mesure concerne la fermeture des bars et cafés à compter de mardi matin. Les restaurants et les fast food pourront rester ouverts jusqu'à minuit avec accueil des derniers clients à 22 Heures et dans le respect strict des mesures de distanciations et des gestes barrières.

Les mesures en application dans les restaurants :

Service à table uniquement, en intérieur comme en extérieur

Distance d'un mètre minimale entre chaque chaise

Limitation à 6 personnes par table

Port du masque par les professionnels (interdiction des équipements type visières-menton) et par les clients lors des déplacements et à l'entrée

Afficher une capacité maximale d'accueil respectant les mesures précitées

Mise en place d'un « cahier de rappel » (noms et numéros de téléphone pour contacter les clients en cas d'alerte sanitaire)

La jauge reste à 1000 personnes maximum pour les manifestations sportives.