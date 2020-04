Coronavirus : multiplication des contrôles sur les routes en ce long week-end de Pâques

Gendarmes et policiers sont mobilisés durant ce week-end de Pâques sur les routes et chemins de Bourgogne Franche-Comté pour multiplier les contrôles de déplacements. Aucun relâchement ne sera toléré.

La conjugaison vacances scolaires, week-end prolongé et beau temps ne doit pas se traduire par un relâchement du confinement.

A la veille de ce long week-end de Pâques, gendarmes et policiers ont renforcé les contrôles quotidiens.

Des points de contrôle partout.

A Vesoul, en début d'après-midi ce sont les policiers du commissariat de Vesoul qui se sont déployés dans toute la ville pour contrôler les attestations de déplacement dérogatoires. Au même moment, au rond point dit "du chalet des gosses", sur la RN57 en direction de Besançon les gendarmes ont pris position.

Contrôle Covid 19 à Vesoul © Radio France - Jean-François Fernandez

Chaque jour, 160 gendarmes sont mobilisés sur les routes du département pour ces contrôles. Le colonel Faucon, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Saône ajoute que "on peut monter jusqu'à 200 militaires mobilisés qui font des contrôles sur les axes du département, que ce soient les axes majeurs comme les routes nationales ou les départementales dans les villages. Mais nous portons également notre effort sur les contrôles des rassemblements sur les lieux de promenade".

Y compris sur les chemins.

La gendarmerie qui travaille en étroite collaboration avec les maires des communes, ces derniers prennent des arrêtés qui définissent les lieux interdits. Le colonel précise que si les gens ne doivent pas circuler en voiture (sans autorisation) il ne doivent pas non plus circuler à pied ou à vélo sur les chemins sans raison valable et prévue dans les différents cas de figure des attestations.

Pas de rassemblement en famille pour Pâques.

Fabienne Balussou , préfète de Haute-Saône également présente sur ce contrôle a pour sa part précisé que "si on souhaite aller faire ses courses, on le peut mais en respectant les gestes barrières, en revanche si on souhaite pour Pâques rejoindre sa famille, rejoindre des amis, avoir des moments de convivialité comme on est habitués à le faire, là il faut clairement y renoncer".