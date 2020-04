Coronavirus : musiciens et chanteurs savoyards...en visio-conférence !

Le confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus est aussi une expérience, et beaucoup mettent cette période à profit. En 16 jours, les idées ont fleuri sur internet pour rompre la solitude et garder du lien. Les musiciens et chanteurs sont particulièrement inspirés. Petit florilège des œuvres créées ces derniers jours en Savoie et Haute-Savoie...par visio-conférence !

Une chorale de Mouxy reprend Hallelujah

Les choristes du cœur mixte Couleur Turquoise de Mouxy Melody dirigé par Florent Robert près d'Aix-les-Bains ont mis en ligne une vidéo entièrement réalisée à domicile par une soixantaine de chanteuses et chanteurs confinés. Il s'agit d'une interprétation du célébrissime Hallelujah de Leonard Cohen

L'écho du Grenand, Live en Confinement depuis La Bridoire

Depuis l'avant-pays savoyard, l'orchestre Echo du Grenand nous a fait parvenir sa composition "Live en Confinement". De quoi vous redonner la pêche en cas de coup de mou !

Bach confiné à Albertville

Dans le secteur d'Albertville, Stéphanie Couturier,professeur au conservatoire de musique de la cité olympique participe régulièrement avec d'autres musiciens du bassin au "Bach des balcons". Ce challenge lancé sur Facebook par l'organisation "Classical revolution" invite tous les musiciens français à jouer depuis leurs balcons pour égayer le confinement. Ça donne aussi un morceau en visio qu'on vous laisse apprécier !