Coronavirus : Nantes, un an d'abonnement Bicloo offert aux personnels soignants

Le groupe JCDecaux qui exploite les vélos en libre-service dans plusieurs grandes villes de France a annoncé lundi 30 mars la gratuité de l'abonnement pendant un an pour tous les personnels soignants. Cette mesure concerne Nantes métropole où la société exploite le réseau Bicloo.

Geste de solidarité

JCDecaux a constaté que la fréquentation des vélos en libre-service dans les stations situées à proximité des hôpitaux est "soutenue", l'entreprise a donc choisi "par solidarité" d'offrir un an d'abonnement aux soignants. Pour en bénéficier, il faut adresser un justificatif attestant de son activité professionnelle et du lieu d'exercice et envoyer la demande à l'adresse suivante : contact.cyclocity@jcdecaux.com. En retour, le demandeur recevra un code valable 12 mois.

Pour les soignants non abonnés au service Bicloo, ils peuvent souscrire en ligne un abonnement annuel et saisir ce code au moment du paiement.

Les soignants qui disposent déjà d'un abonnement devront entrer ce code pour bénéficier de la gratuité au moment du renouvellement de leur forfait.