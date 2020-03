Coronavirus : "ne javellisez pas votre animal" implore une vétérinaire haut-savoyarde

"Dois-je javelliser mon chien ?". Cette question, le docteur Charlotte Piquet avoue "n'avoir jamais pensé avoir à y répondre". Et pourtant, depuis le début du confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus, cette salariée d'un cabinet vétérinaire de Sciez en Haute-Savoie reçoit de nombreux appels allant en ce sens.

Risques de brulures graves

"Des propriétaires nous demandent comment désinfecter leur animal de retour de ballade" explique t'elle un peu abasourdie, "que doit on lui mettre sur les pattes ? et sur la langue puisqu'il a léché partout par terre ?. La plupart du temps ils pensent à l'eau de javel ou aux solutions hydro-alcooliques comme en médecine humaine. C'est à proscrire, le danger premier est la brulure, soit par contact soit par ingestion si l'animal lèche son pelage. De rares cas peuvent même mener au coma éthylique si l'animal ingère trop d'alcool".

ECOUTEZ le docteur Charlotte Piquet, vétérinaire à Sciez Copier

Le cabinet vétérinaire Vet Alp'Léman a publié dimanche une alerte sur Facebook - Capture d'écran Facebook

L'animal domestique ne transmet pas le coronavirus à l'homme

Selon plusieurs analyses scientifiques, rien n'indique que les chiens et chats puissent transmettre le coronavirus à l'Homme. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé se sont prononcés sur le sujet.