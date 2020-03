Coronavirus : ne jettez pas vos mouchoirs en papier dans les bac de recyclables!

L'organisme Evolis 23, qui gère les déchets dans le nord-ouest de la Creuse, lance un message d'alerte : il ne faut pas jeter les mouchoirs en papier dans le bac de recyclables. En cette période d'épidémie, c'est d'autant plus gênant pour les salariés.

Attention à ne pas jeter vos mouchoirs en papier dans le bac des recyclables ! Dernièrement, Evolis 23 constate une recrudescence des mouchoirs usagers dans le centre de tri de Noth. Or, ces papiers ne doivent pas être déposés avec les briques de lait et autres bouteilles en plastique rappelle l'organisme qui gère la collecte des déchets dans le Nord-Creuse . "Ces erreurs sont d’autant plus gênantes en période de Coronavirus", précise le communiqué.

Evolis 23 demande à tous ses usagers de respecter scrupuleusement les consignes de tri, afin de garantir la sécurité de ses agents.

Les collectes d'ordures continuent

A cause de l'épidémie de Coronavirus, Evolis 23 ne pourra pas assurer certaines missions :

Les déchetteries

L’ensemble des visites du service Assainissement

Le broyage à domicile

La livraison de bacs

L’accueil physique du public sur l’ensemble des sites d’Evolis 23, y compris le siège administratif

La collecte des Ordures Ménagères et des recyclables est maintenue.