Coronavirus : stop à la bise, "se dire bonjour de manière plus sincère" selon un expert en savoir-vivre

L'épidémie de coronavirus continue de gagner du terrain en France. Les cas de contamination se multiplient et les autorités tentent de limiter la propagation de ce Covid-19. Parmi les mesures mises en place : il est recommandé d'éviter de se serrer la main ou de se faire la bise. Alors va-t-on tous devenir impolis ? Pas forcément, répond un expert sur France Bleu Paris.

"Vu les circonstances, ça me paraît évident de faire attention à changer nos habitudes quotidiennes. Ce n'est pas de la malpolitesse, c'est plutôt du bon sens aujourd'hui", explique Philippe Lichtfus, expert en étiquette contemporaine et savoir-vivre. "On peut tout à fait se saluer sans se donner la main. Se serrer la main, c'est relativement récent dans l'histoire puisque ça date du Moyen-Âge, et c'est très occidental. Dans le reste du monde, on se salue très différemment".

"Ce sont peut-être des circonstances pour réapprendre à se dire bonjour de manière plus sincère", poursuit-il. "On peut se positionner en face de la personne qu'on veut saluer, la regarder dans les yeux, sans la dévisager, en croisant son regard et la saluer avec un visage ouvert, en disant 'Bonjour Monsieur ou Madame", conseille Philippe Lichtfus.

"Vu qu'il n'y a plus cette poignée de mains, il faut faire appel à d'autres sens que celui du toucher, donc le regard sera d'autant plus important. C'est peut-être le moment de réapprendre à être plus sincère en saluant quelqu'un", conclut l'expert.