Les grandes surfaces s'appliquent à stabiliser les prix, c'est ce qu'assure l'union des CTRC Occitanie qui a surtout relevé un changement de nos modes de consommation, on stocke plus qu'avant.

Coronavirus : on ne paye pas plus cher nos courses, on consomme différemment

Non, les prix n'ont pas augmenté dans les grandes surfaces. C'est le message que fait passer l'union des CTRC (centres techniques régionaux de la consommation) Occitanie. D'après les retours d'associations de consommateurs, aucune augmentation des prix dans les supermarchés n'a été relevée. Il semble d'ailleurs que les grandes surfaces font attention à cela en stabilisant les prix.

Si on paye peut-être plus, c'est parce qu'on consomme plus, on consomme différemment. Christian Galian est président de l'union des CTRC Occitanie. Il explique qu'il n'y a pas de hausse des prix dans les grandes surfaces : "C'est comme pour la température, le consommateur peut avoir une autre impression. C'est le cas. _D'abord parce qu'il stocke énormément, il sort des courses avec des caddies trois à quatre fois plus remplis que d'habitude_. Par ailleurs, les consommateurs vont vers des produits très demandés donc dévalisés, par conséquent, ils ne trouvent pas toujours le produit alimentaire ou d'entretien souhaité donc ils prennent celui qui est disponible mais sans doute à un prix supérieur."

Christian Galian ajoute qu'on a aussi l'impression de dépenser plus parce qu'on nous incite beaucoup à privilégier les commerces de proximité, où les prix étaient déjà un peu plus élevés que dans les grandes surfaces. En ce qui concerne les végétaux, les hausses enregistrées sont extrêmement ponctuelles selon Christian Galian qui rapporte : "En région PACA de la mâche a été aperçue à 10€/kg et dans le Tarn, du chou français à 5€/kg." Mais dans les semaines à venir, les fruits et légumes pourraient être un peu plus chers que d'habitude si les agriculteurs ont du mal à trouver de la main d'oeuvre pour le ramassage et la cueillette.