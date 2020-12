Coronavirus : on ne se bousculera pas dans les stations de ski des Pyrénées

Ce ne sera pas la foule, surtout au pied des pistes. Par exemple à Gourette, Noël sera très calme : 10% de réservations la première semaine, 15 à 20% pour le Nouvel An qui est traditionnellement davantage fêté en station.

A Gourette seul le club "pioupiou" fonctionnera pour les plus petits © Radio France - Axelle Labbé

À Saint Lary qui est pourtant une station avec un village, la centrale n'a enregistré que 25 réservations, le quart de l'an dernier.

Saint-Lary, le départ de la télécabine vers le Pla d'Adet © Radio France - Marie line Napias

Au grand Tourmalet, la station de la Mongie a enregistré une vague d'annulations. En revanche, les vallées seront un peu plus fréquentées grâce aux activités proposées, comme Balnéa à Loudenvielle qui rouvre ses bassins extérieurs.

Franck Grivel Copier

La station qui semble s'en sortir le moins mal, c'est la Pierre Saint Martin : 15 à 20 % pour Noël et 45% pour le Nouvel An, même si habituellement la station fait quasiment le plein pour la Saint Sylvestre. Et puis les propriétaires sont très nombreux à la Pierre, ils ont décidé de se mobiliser pour venir soutenir les commerçants. C'est d'ailleurs ce qu'espèrent aussi les autres stations, que les propriétaires viennent nombreux.

La Pierre Saint Martin, la station "famille" qui s'apprête à vivre ces vacances si particulières © Radio France

Et pourtant les stations rivalisent d'imagination pour proposer des activités alternatives comme de la luge, des raquettes, du ski de randonnée, des chiens de traîneaux, des "fat bikes" et beaucoup d'autres encore. là où c'est possible, les cours de ski sont maintenus pour les plus jeunes grâce aux tapis qui peuvent fonctionner. C'est le cas à Gourette. On pourra tester le ski de randonnée en montant par la piste de la balade et en descendant par les rhododendrons, une piste bleue.

Jean-François Esquerre directeur de la station de Gourette Copier

Mais la conclusion est claire pour tous les professionnels, malgré toutes les activités alternatives proposées c'est le ski la locomotive des vacances en station l'hiver.