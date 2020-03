C'est une des conséquences de cette période de confinement. Plus elle se prolonge, plus les mariages sont annulés et reportés. C'est un printemps sans robe blanche qui s'annonce.

Coronavirus : on ne se marie plus pendant le confinement

C'est une autre conséquence de l'épidémie et du confinement : L'annulation des mariages. Ou plus exactement le report des mariages fort heureusement. Avril, mai et juin sont les mois où on se marie le plus. Ceux d'Avril et de début mai sont reportés.

"Les alliances, sont gravées pour le 4 avril"

Mathilde et Nour vivent à Espiute, un tout petit village près de Salies de Béarn. Ils devaient se marier ce samedi, le 4 avril. Il y a 15 jours, après l'annonce du confinement général, ils ont décidé de reporter le mariage, sans date pour le moment.

Tout était prévu, c'est frustrant de le décaler. Et on ne sait pas pour quand - Delphine la future mariée

Mathilde devait se marier avec Nour ce samedi 4 avril Copier

Delphine Monjar-Dutrion dirige la société "Idéal Planeur" installée à Lasseube. Elle sent bien que, plus on avance dans cette épidémie, plus les futurs mariés sont inquiets. Le moral n'est pas au romantisme.

On a l'impression que les gens n'ont pas le coeur léger pour faire des demandes de mariages - une organisatrice de mariages