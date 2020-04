Coronavirus : "on ne se voyait pas se marier sans accolades ou avec des invités portant des masques"

Beaucoup de couples ne pourront pas se dire "oui" cette année. Jusqu'à 120.000 mariages pourraient être reportés en 2021 voire 2022. C'est aussi l'une des conséquences de l'épidémie de coronavirus. Milène et Cédric sont évidemment déçu. Ces azuréens préparaient ce grand jour depuis un an et demi.

Six ans qu'ils attendaient ce grand jour : leur mariage ! Cédric et Milène, ces azuréens ont d'abord fondé une famille. Ils ont eu deux enfants, pour leur grand bonheur. Puis, le couple a lancé les préparatifs de leur noce il y a an et demi. "le mariage était prévu le 27 juin, il ne restait que quelques détails à gérer pour la décoration, quelques retouches à faire sur ma robe de mariée, mais sinon tout était prêt , on pouvait se marier". Les invitations ont été envoyées, la salle des fêtes réservée, DJ, traiteur, photographe, fleuriste, alliances ... Même la lune de miel à Bali était organisée.

On a de la peine parce qu'on a mis tout notre cœur dans l'organisation de ce mariage

Mais il a fallu s'y résoudre ... le mariage est reporté. "On a de la peine parce qu'on a mis tout notre cœur dans l'organisation de ce mariage ..." Milène a gardé espoir. "J'y croyais encore, même après l'instauration du confinement. On attendait de voir comment ça allait se passer mais au bout de moment on s'est fait une raison, on s'est dit que ce n'était pas raisonnable ". L'allocution d'Emmanuel Macron, le 13 avril, a mis fin à tout espoir. "Le président de la République a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai . En gros, il a dit que les regroupements publics ce ne serait pas avant la mi-juillet ..."

On ne se voyait pas non plus se marier sans embrasser nos proches ou se retrouver avec des photos sur lesquelles nos invités auraient porté des masques

Cédric tente de relativiser : "on ne se voyait pas non plus se marier sans embrasser nos proches ou se retrouver avec des photos sur lesquelles nos invités auraient porté des masques". Le couple craignait aussi que certains invités ne puissent pas venir : certains de leurs amis habitent dans le nord de la France, à Londres pour l'un d'entre eux, les personnes âgées, dont leurs parents-parents, n'auraient peut-être pas pu faire le déplacement non plus.

Finalement Cédric et Milène se marieront au printemps l'an prochain, le 29 mai. "On aurait préféré juin voire juillet mais c'était la seule date disponible", raconte la jeune femme. "La directrice de la fête qui a également souhaité repousser le mariage nous a proposé des dates en semaine" ajoute le futur époux. Preuve s'il en est que l'année 2021 s'annonce surchargée en terme de réservations.

On prend le risque que certaines sociétés fassent faillite et qu'on n'obtienne pas ce pour quoi nous avons payé

Il faut encore prévenir les invités mais les prestataires seront a priori disponibles l'an prochain : " on ne sait pas pour le photographe mais on aurait le fleuriste, le DJ, la salle, la robe. Les alliances c'était déjà bon, ça se goupille assez bien". Toutefois Cédric a des craintes "Pour l'instant on ne perd pas d'argent mais on prend le risque que certaines sociétés fassent faillite et qu'on n'obtienne pas ce pour quoi nous avons payé". Milène, elle, redoute également que l'épidémie ne soit pas encore derrière nous dans un an.

Jusqu'à 120.000 mariages devraient être annulés d'ici le mois de juillet. L'INSEE en recense environ 230.0000 chaque année. "80 à 85% des mariages sont célébrés entre mars et septembre : ça ne pouvait pas tomber plus mal", regrette Stéphane Séban, le fondateur du salon du mariage auprès de nos confrères de l'AFP.