Coronavirus : certains centres de tri et déchèteries ferment, ne surchargez pas les poubelles

En cette période de confinement, tout notre quotidien est chamboulé et les mêmes les gestes les plus basiques doivent être adaptés. C'est le cas notamment des poubelles. Les déchèteries et plusieurs centres de tri sont fermés dans nos Pays de Savoie. Nous devons donc changer nos habitudes.

Nous devons tous changer nos habitudes en cette période de confinement. Et cela passe notamment par la gestion de nos déchets. Il ne faut surtout pas surcharger nos poubelles, notamment les "jaunes".

Savoie Déchets ferment ses centres de tri

C’est le message de Savoie Déchets, le syndicat mixte qui gère en grande partie le traitement des ordures dans le département. A cause du confinement et pour éviter les risques de propagation, ses deux centres de tri situés à Albertville et Chambéry Bissy sont fermés. Conséquence, s'il n'y a pas de tri et que les déchets s’entassent, "on va devoir incinérer ce tri" prévient Lionel Mithieux, son président.

Il ne faut surtout pas alourdir les poubelles" - Josiane Lei, présidente de la Communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance

"On a essayé de stoker le plus possible mais à un moment donné les hangars auront leur limite." estime Lionel Mithieux. Il est donc vivement conseillé de garder pour l’instant à la maison un maximum de déchets recyclables et de les jeter quand tout redeviendra normal. Même conseil pour tout ce qui concerne les encombrants. Dans nos Pays de Savoie les déchetteries sont en grand majorité fermés. C'est le cas notamment dans la Communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance. Sa présidente l'assure "Il ne faut surtout pas alourdir nos poubelles. Tout ce que vous triez, mettez-le de côté".

Moins de collectes des déchets

Dans nos communes, les collectes de déchets continuent mais elles sont elles aussi impactés. Comme il y a moins de personnel, il y a moins de collecte et surtout les camions peuvent vite être débordés. Le maitre mot est donc de s'adapter.

La présidente de la Communauté de communes appelle également la population à "protéger le personnel". Pour éviter tout risque de contamination, pensez par exemple juste de mettre vos mouchoirs ou masques dans un sac fermé, juste avant de les jeter à la poubelle.