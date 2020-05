Coronavirus : nos fruits sous plastique pour nous protéger du Covid-19 ?

C'est une inquiétude de beaucoup de consommateurs : être contaminé par le coronavirus en achetant des fruits et légumes touchés par des clients infectés...Pour pallier ce risque, et répondre à la demande des grandes surfaces, le plus important producteur-expéditeur de fruits de la Vallée du Rhône a pris des mesures : le Comptoir Rhodanien à Tain-l-Hermitage pourrait commercialiser jusqu'à 70 % de ses fruits en barquette sous film plastique dans les prochains mois. Selon Christophe Soulhiard, son directeur, en année "normale", 30% des ventes seulement sont réalisées sous cette forme. Cet emballage spécifique avec barquettes recyclables et film plastique alimentaire coûte en moyenne 15 à 20 % plus cher que les livraisons en vrac mais selon lui les consommateurs ne devraient pas en pâtir. Les grandes surfaces ayant moins de pertes sur les étals avec des fruits manipulés par les clients devraient pouvoir absorber cette hausse :

