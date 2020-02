Coronavirus : "Nos hôpitaux sont prêts de manière structurelle", assure l'AP-HP

"Il faut qu'on soit prêt". François Crémieux, directeur adjoint de l'AP-HP (assistance publique - hopitaux de Paris) l'assure sur France Bleu Paris : "ça fait plusieurs années qu'on s'y prépare. Nos hôpitaux sont prêts de manière structurelle à répondre à ce type d'épidémie. Ensuite on doit se préparer à répondre à l'imprévu".

"Ce virus est particulier, il se déploie de manière rapide". Preuve en est avec cette contamination fulgurante en Italie, plus de 300 cas en quelques jours, et onze morts.

A ce jour, trois hôpitaux spécialisés sur 39 sont équipés pour tester et accueillir des patients contaminés : il s'agit de Bichat, La Pitié-Salpétrière et Necker, tous les trois situés à Paris. "D'autres vont être équipés prochainement", assure François Crémieux. Lundi, le ministre de la santé a promis un hôpital par département habilité. "S'il y avait nécessité d’hospitaliser un grand nombre de patients, d'autres hôpitaux seraient en capacité de venir en appui", assure par ailleurs l'AP-HP.

La meilleure protection, c'est de mettre un masque et de se laver les mains régulièrement

Aujourd’hui la procédure en place a permis d'endiguer toute épidémie se félicite l'AP-HP. "Notre capacité à répondre au téléphone, au niveau des plateformes Samu pour pouvoir donner une information rapide aux personnes inquiètes, ensuite on s'organise au niveau des laboratoires de biologie pour faire en sorte qu'on puisse apporter des tests le plus rapidement possible. Lorsque les patients sont atteints du virus, nos hôpitaux sont prêts à accueillir les patients jusqu’à leur rémission."

Pour autant, le risque zéro n'existe pas, puisqu'il peut y avoir des porteurs sains contagieux. "La meilleure protection, c'est de mettre un masque et de se laver les mains régulièrement", rappelle François Crémieux.

Aujourd’hui, 15 cas ont été recensés en France avec trois nouveaux cas dépistés ces dernières heures.