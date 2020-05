Coronavirus : "Nous sommes en train de réinventer l'école", assure la rectrice d'académie d'Amiens

"Nous sommes en train de réinventer l'école" : la rectrice d'académie d'Amiens, Stéphanie Dameron, a un objectif, celui fixé par le gouvernement que chaque enfant retourne à l'école au moins un jour d'ici la fin de l'année scolaire. Mais pour y arriver, tout en respectant les règles très strictes de distanciation sociale mises en place dans les établissements, il va falloir "casser les murs".

"Et pourquoi pas faire une partie de la classe dans la cour ?"

Pour la première semaine de reprise, 10% des élèves du premier degré sont retournés en classe en Picardie. Pour l'instant, 10 à 15 élèves maximum sont accueillis par classe, pour respecter les 4 mètres carrés d'espace pour chaque élève, et l'écart entre les pupitres. Les professeurs le disent, il est difficile de faire plus. Mais de nouvelles classes pourraient rouvrir dans les prochains jours. Et la rectrice veut proposer de nouvelles façons de faire cours.

On peut utiliser les espaces extérieurs, casser les murs de la classe pour respecter les distanciations sociales : et pourquoi pas faire une partie de la classe dans la cour ? Ils le font au Danemark. On ne peut pas dire qu'il fasse plus chaud au Danemark qu'à Amiens !"

La rectrice envisage aussi, en concertation avec les mairies, des sorties dans les musées ou les parcs, quand la situation sanitaire le rendra possible. Sortir est essentiel, parce qu'aujourd'hui, ce sont les murs exigus des écoles qui limitent le retour en classe.

"Le problème, ce sont les escalier, les sanitaires, le réfectoire"

"Il n'y a pas que la taille de la salle de classe", explique ainsi Marie Maillard, directrice de l'école Jean-François Lesueur à Amiens. Aujourd'hui, elle accueille 28 élèves en grande section, CP et CM2, soit 20% des effectifs de l'école : "Si l'on doit en accueillir plus, il faudra repenser tout le schéma qu'on a mis en place, pour ne pas qu'ils se croisent dans les escaliers, ou qu'on crée des embouteillages aux sanitaires ou au réfectoire".

Une réunion a lieu ce lundi dans son école pour envisager l'accueil de davantage d'élèves. En tout cas, ils resteront à 10 par classe en CP, une quinzaine en CM2 : "Il faudra organiser des roulements, un groupe d'élève aura classe une semaine sur deux".