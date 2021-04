Coronavirus : Olivier Véran évoque une amélioration et dessine un déconfinement "territoire par territoire"

L'épidémie de coronavirus marque le pas en France. Déclaration faite par le ministre de la Santé Olivier Véran dans une interview accordée au quotidien breton Le Télégramme lundi soir. Il y affirme que "depuis cinq jours, nous amorçons une décroissance de l'épidémie" en France, avec en moyenne 33.000 nouveaux cas chaque jour, contre 40.000 au plus haut. Mais le ministre reste prudent sur la levée des restrictions à la mi-mai dans un contexte où le niveau de l'épidémie est "toujours très élevé et la descente n'est pas encore suffisamment rapide et tranchée".

La levée des restrictions sanitaires reste dépendante de la situation épidémique et des hôpitaux, précise Olivier Véran. Interrogé sur le journal sur une levée du couvre-feu avant le début des vacances d'été, le ministre botte en touche. Il affirme néanmoins : "Je suis ouvert à l'idée d'une approche territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage, comme j'y étais favorable lors de leur mise en place". Le ministre maintient le calendrier prévu par le gouvernement, notamment pour le reprise des cours pour les maternelles et primaires lundi 26 avril, et le 3 mai pour les collèges et lycées.

"Cela fera l'objet d'annonces en temps voulu" poursuit Olivier Véran qui appelle les Français à continuer les efforts.