Coronavirus : le couvre-feu puis le confinement "ont permis une forme de ralentissement de l'épidémie"

"Une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie" de Covid-19 : le ministre des Solidarités et de la Santé s'est exprimé avec prudence ce dimanche 8 novembre dans l'émission "Questions politiques" sur France Inter et franceinfo TV. Interrogé sur les résultats du couvre-feu puis du confinement, il a précisé qu'il était "trop tôt pour juger de l'effet du confinement", indiquant que des données consolidées seraient publiées d'ici la fin de la semaine prochaine.

On sent un frémissement.

La fermeture des bars et restaurants dans les grandes métropoles et le couvre-feu "ont eu une forme d'efficacité, insuffisante encore une fois, mais on sent un frémissement épidémique avec une hausse qui pourrait être de 20% du nombre de cas la semaine dernière, contre des hausses qui étaient plus importantes avant", a-t-il expliqué. Le ministre indique cependant que "l'épidémie continue de progresser" et que ces mesures n'ont pas "suffi à enrayer l'épidémie". Olivier Véran souligne que la situation dans les hôpitaux va se compliquer : "Il y aura de toute façon une augmentation des hospitalisations et des réanimations dans les prochains jours, puisque c'est le reflet de la situation épidémique d'avant le confinement", a-t-il expliqué.

Levée du confinement à Noël ?

Quant à savoir si les Français seront déconfinés pour les fêtes de fin d'année, il est trop tôt pour le dire. "Je le souhaite ardemment", a répondu le ministre, mais "nous verrons, je ne fais pas de pronostic". "Aujourd'hui, l'heure est à la vague épidémique. Chaque chose en son temps."